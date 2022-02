De Verenigde Staten sturen enkele duizenden militairen naar Oost-Europa vanwege de hoogopgelopen spanningen rondom Oekraïne. Dat bevestigt het Amerikaanse ministerie van Defensie na berichtgeving van Amerikaanse media en persbureau Reuters. President Joe Biden zei eind januari al op korte termijn troepen te gaan sturen.

Waar draaien de spanningen in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland om? De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met materieel naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

Tweeduizend militairen worden gestationeerd in Duitsland en Polen. Deze troepen zullen deze week vertrekken vanuit de Amerikaanse staat North Carolina. Duizend soldaten die al in Duitsland zijn, worden naar Roemenië gestuurd.

De tweeduizend militairen uit North Carolina komen boven op de 8.500 Amerikaanse militairen die al in staat van paraatheid zijn gebracht voor uitzending naar het oosten van Europa. Dat is voor het geval dat de troepen snel nodig zijn, bijvoorbeeld bij een Russische inval in Oekraïne.

De regio in beeld De regio in beeld Foto: NU.nl

Rusland ontkent plannen te hebben om Oekraïne binnen te vallen

Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zo'n 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn, maar eist wel veiligheidsgaranties.

Het land wil dat NAVO-troepen Oost-Europa verlaten en dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. De VS en de NAVO hebben al gezegd niet met deze eisen te zullen instemmen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland

Nederland is bereid Oekraïne te helpen rond cyberaanvallen

Nederland is bereid Oekraïne te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen. Dat heeft premier Mark Rutte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aangeboden. Over militaire wapenhulp hielden beide leiders zich op de vlakte.

De premier sprak woensdagmorgen in Kiev met Zelensky. Tijdens een gezamenlijke persconferentie verklaarde Rutte dat alles gedaan moet worden om de "gevaarlijke situatie" aan de grens tussen Oekraïne en Rusland te de-escaleren. Intussen beloofde hij Oekraïne waar mogelijk te steunen.

224 Wat heeft Nederland te zoeken in het Oekraïneconflict?

Nederland bekijkt welke wapens het kan leveren

Het kabinet heeft eerder gezegd "welwillend" te staan tegenover wapenhulp aan Oekraïne. Momenteel wordt onderzocht wat Nederland kan leveren.

Het is een "heel gevoelige kwestie en het moet heel precies", aldus Rutte. Hij wilde niet zeggen naar welke wapens wordt gekeken.