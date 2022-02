Nederland is bereid Oekraïne te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen. Dat heeft premier Mark Rutte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aangeboden. Over militaire wapenhulp hielden beide leiders zich op de vlakte.

Rutte sprak woensdagmorgen in Kiev met Zelensky. Tijdens een gezamenlijke persconferentie verklaarde Rutte dat alles gedaan moet worden om de "gevaarlijke situatie" aan de grens tussen Oekraïne en Rusland te de-escaleren. Intussen beloofde hij Oekraïne waar mogelijk te steunen.

Oekraïne is "kwetsbaar" voor cyberaanvallen, aldus Rutte. Nederland beschikt volgens hem over veel expertise om dit tegen te gaan. Vorige maand was er nog een grote cyberaanval op organisaties in Oekraïne. De Oekraïense regering is volgens de premier nu aan het uitzoeken of het deze hulp wil.

De veiligheidssituatie was het belangrijkste onderwerp van gesprek, zei Zelensky. Hij wilde niet ingaan op de wapenhulp waar zijn land Nederland om heeft gevraagd. Hij wilde alleen kwijt dat het belangrijk is dat zijn land wapens krijgt voor zelfverdediging.

Nederland kijkt naar welke wapens het kan leveren

Het kabinet heeft eerder gezegd "welwillend" te staan tegenover wapenhulp aan Oekraïne. Er wordt momenteel onderzocht wat Nederland kan leveren. Het is een "heel gevoelige kwestie en het moet heel precies", aldus Rutte. Hij wilde niet zeggen naar welke wapens wordt gekeken.

Premier Rutte waarschuwde opnieuw dat agressie van de zijde van Rusland "serieuze gevolgen" zal hebben. De EU-landen onderhandelen over een fors sanctiepakket, al wijzen nog niet alle neuzen dezelfde kant op.

Verder kwamen in het overleg ook de handelsbetrekkingen en de MH17-vliegramp aan de orde. De landen willen de onderlinge economische banden aanhalen. De handel is in de afgelopen vijf jaar ondanks de moeilijke omstandigheden verdubbeld, aldus Rutte. In het dossier MH17 werken de landen intensief samen.

39 Rutte: 'Verdere agressie tegen Oekraïne zal serieuze consequenties hebben'

Rutte sprak ook met premier Shmyhal

Eerder op de dag sprak Rutte ook met zijn Oekraïense ambtgenoot Denys Shmyhal. Het belangrijkste onderwerp van dat gesprek was de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland.

Rutte zei te hopen dat de gemoederen weer tot bedaren gebracht kunnen worden en dat de sancties die voorbereid worden niet nodig zullen blijken. Hij heeft nog de hoop "dat de kalmte zal overwinnen".

De Nederlandse premier wilde niet speculeren over een verdere escalatie van het conflict. Wel betuigde hij tegenover Shmyhal expliciet zijn steun aan Oekraïne. "U heeft vrienden over de hele wereld, dat weet u." Een openlijke steunbetuiging is een van de belangrijkste redenen voor het bezoek.

De ontmoeting tussen de regeringsleiders van Nederland en Oekraïne werd enkele maanden geleden al gepland. Toen zag de wereld er nog anders uit, bracht Rutte in herinnering. Aanvankelijk was het plan om het te hebben over de onderlinge economische banden. Ook was het de bedoeling om de Oekraïense regering te bedanken voor haar rol in de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17.

Tijdens een gesprek op de Nederlandse ambassade in Kiev heeft Rutte eerder op de woensdag ook gesproken met leden van het Joint Investigation Team (JIT), die de rechtszaak tegen de verdachten in die zaak hebben voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra sprak met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba.