Het beëindigen van de oorlog tegen Rusland heeft de absolute prioriteit van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat stelde de bewindsman maandag in een interview met een aantal Europese bladen. De steun van de VS in deze kwestie is van groot belang voor het land.

Rusland heeft de Krim geannexeerd. Ook steunt het land pro-Russische rebellen die een republiek hebben uitgeroepen in Oost-Oekraïne en een slepende strijd voeren met het Oekraïense leger. Deze situatie ontstond in het voorjaar van 2014, nadat de Oekraïense president Viktor Yanukovych werd afgezet na aanhoudende pro-westerse betogingen. De strijd heeft inmiddels aan meer dan 13.000 Oekraïners het leven gekost.

Voor het eerst in drie jaar tijd vinden volgende week serieuze gesprekken plaats tussen Oekraïne en Rusland over het beëindigen van de strijd. De EU probeert te bemiddelen in het conflict, maar zonder druk van de VS lijkt Rusland niet voornemens water bij de wijn te doen.

"Het is al een overwinning dat er gesprekken plaats gaan vinden", stelde Zelensky in het gesprek met onder andere Time en Der Spiegel.

'Ik wil geen oorlogvoeren, maar wel dat het stopt'

"De eerste stap is het uitwisselen van gevangenen, en het opstellen van een helder schema om dat te doen. Daarna zetten we in op een staakt-het-vuren. Er wordt al minder gevochten, maar onze inzet is dat het vechten helemaal stopt. We hebben het over mensenlevens."

Zelensky beklemtoont dat "een deel van ons land is weggenomen. Ik wil geen oorlog gaan voeren in het Donetsk-bekken. Ik weet dat er heethoofden zijn die dat wél willen, die roepen 'laten we de strijd aangaan en ons land terugwinnen'. Maar dat zal alleen maar meer levens kosten, dat wil ik niet."

Zelensky ontkent nogmaals quid pro quo Trump

De president noemt de drie telefoongesprekken die hij de afgelopen tijd had met de Russische president Poetin "zeer constructief. Maar ik vertrouw niemand; politiek is geen exacte wetenschap. Ik hield op school van wiskunde, daar begreep ik elke stap en je kan een probleem oplossen door logisch na te denken. Maar dit soort politieke kwesties bevatten veel onvoorspelbare variabelen."

Ook ontkende Zelensky, nogmaals, dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump afspraken heeft gemaakt voor een quid pro quo (voor wat hoort wat). In de VS loopt een onderzoek naar Trump die in augustus zou hebben gedreigd steun aan Oekraïne stop te zetten als Zelensky geen onderzoek zou doen naar de zoon van Joe Biden. De Democraat Joe Biden is een van de politieke opponenten van Trump. Hij neemt het tegen Trump op in de strijd om het presidentschap als hij de Democratische voorverkiezingen wint.

"Quid pro quo is niet mijn stijl, ik wil niet dat we als bedelaars overkomen", legt Zelensky uit. "Maar als je onze strategische partner bent, kan je niet zomaar steun gaan blokkeren. Dat is niet meer dan logisch."