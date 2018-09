Rusland blaast vredesoverleg Oekraïne af na dood separatistenleider

"Dit is een serieuze situatie die moet worden onderzocht", aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag in een reactie op de moord op de leider van de zelf uitgeroepen republiek van Donetsk, Aleksander Zakharchenko.

Het overleg wordt ook het Normandië-overleg genoemd. Dat is omdat de gespreksgroep ontstond op een internationale herdenking in juni 2014 van de geallieerde invasie van door nazi's bezet Europa in Normandië (6 juni 1944).

Zakharchenko werd gedood door een explosie in een horecagelegenheid in Donetsk, de stad waar hij de Volksrepubliek Donetsk leidde. De 42-jarige Zakharchenko, ooit elektriciën in een kolenmijn, leidde de separatisten sinds augustus 2014.

Door de explosie in het café annex restaurant raakten drie anderen gewond. Onder hen is de minister van Financiën van de regio, Alexander Timofeev.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde al snel dat het alle reden had om te geloven dat de regering van Oekraïne achter de moord op de rebellenleider zit.