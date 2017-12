'Meeste doden door landmijnen in 2017 in Oekraïne'

Volgens de VN zijn tussen januari en september 103 mensen in de frontlinie gedood of gewond geraakt door mijnen. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen de door Rusland gesteunde separatisten en Oekraiënse regeringseenheden in april 2014 zijn meer dan 2500 burgers gedood. Ongeveer 9000 mensen raakten gewond. In totaal spreekt de VN over meer dan 10.000 doden in het conflict.

Ondanks verschillende pogingen is een in 2015 met internationale bemiddeling overeengekomen vredesplan tot op heden niet geïmplementeerd. De geldende wapenstilstand wordt dagelijks gebroken gebroken. In 2017 zijn bijna 180 Oekraïense regeringssoldaten gedood en ongeveer duizend gewond geraakt.