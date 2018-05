Nieuwe topman voor SHV Holdings

Per 1 juli volgt hij de huidige directievoorzitter Patrick Kennedy op. Het bedrijf bevestigde dinsdag berichtgeving hierover van nieuwszender RTL Z.

Met de benoeming van de 56-jarige Nanninga als directievoorzitter komt de leiding van het concern nu voor het eerst in handen van een relatieve buitenstaander, die niet het grootste deel van zijn carrière voor SHV heeft gewerkt.

De afgelopen zes jaar werkte hij er onder meer aan een grootschalige uitverkoop van bedrijfsonderdelen, waaronder de schrootdivisie en de vestigingen van Makro in Azië.

SHV Holdings werd in 1896 opgericht als steenkolenhandel, maar is tegenwoordig als multinational actief in de handel in vloeibaar gas, industriële dienstverlening, als vermogensverstrekker, zwaartransport en met Makro-winkels in Zuid-Amerika.

Vorig jaar boekte het concern een omzet van ruim 17 miljard euro. Sinds Paul Fentener van Vlissingen in 1998 vertrok als topman, is de dagelijkse leiding van het concern in handen van niet-familieleden.