Friezen zetten zuivelsector op in Georgië

Het Oost-Europese land kent nauwelijks eigen melkproductie en voorziet in de behoefte met melk uit melkpoeder en kleine importen uit Rusland.

Daar wil het snel verandering in brengen met inschakeling van het Friese consultancybedrijf The Friesian, zegt George Kikvadze, directeur van het Georgische Co-Investment Fund.

Het investeringsfonds wil in eerste instantie zo'n 50 miljoen euro in het project steken. Daarmee moet een grote melkveehouderij uit de grond gestampt worden in het westen van Georgië. Het land haalt duizend melkkoeien uit Nederland en breidt dat later uit tot 2000 koeien.

Melk

Het melkveehoudersbedrijf gaat honderdduizend liter melk per dag produceren, genoeg om ongeveer de helft van de inwoners van bijvoorbeeld hoofdstad Tbilisi van melk te voorzien. Ook gaat het bedrijf afgeleide producten maken zoals yoghurt en kaas.

''Uiteindelijk is het de bedoeling dat er vier tot vijf van dergelijke boerderijen verspreid door het hele land komen'', schetst Kikvadze de plannen tijdens een werkbezoek van minister van Economische Zaken Giorgi Kvirikashvili aan Nederland.

Groot

Voor The Friesian, dat wereldwijd actief is in zuivelprojecten, is het een grote opdracht. Directeur Siebren van der Zwaag wil geen cijfers noemen, maar verheelt niet dat het in de vele miljoenen loopt.

''Je ziet dat al die oude sovjetlanden bezig zijn hun agrarische sector te vernieuwen. Behalve dat er een grote stal moet komen, betekent dat er in Georgië ook voer verbouwd moet gaan worden en personeel opgeleid. Dat gebeurt in Nederland bij het praktijktrainingscentrum voor de melkveehouderij bij Wageningen Universiteit.''

Verschepen

Het project bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Maar Kikvadze verwacht dat de eerste duizend koeien eind dit jaar, begin volgend jaar vanuit Nederland naar Georgië kunnen worden verscheept. ''De melkproductie in ons land is nu niet veel meer dan die ene koe van oma en de melkpoedermelk.''

Het Georgische co-investeringsfonds is behalve in de agri-sector ook actief in de snelgroeiende energiesector, de logistiek en het toerisme (hotels). Het fonds heeft zowat 6 miljard dollar (4,3 miljard euro) in kas. Daarvan is nu sinds september 2013 al 1,5 miljard geïnvesteerd in 12 lopende projecten samen met buitenlandse partners.