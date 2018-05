'Veel Britse winkeliers gaan kopje onder'

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van retailveteraan Bill Grimsey, de voormalig topman van ketens als Iceland en Wickes.

Hij schat dat bijna de helft van de winkeliers financieel zwaar onder druk staat, omdat consumenten door de crisis steeds minder besteden. Van de kleinere winkeliers zit twee derde zwaar in de problemen, aldus Grimsey.

Het aantal winkeliers in het Verenigd Koninkrijk met schulden die groter zijn dan het vermogen is de afgelopen 5 jaar verdubbeld, van 8600 in 2008 tot meer dan 20.000.

Verplichtingen

In totaal hebben deze winkeliers verplichtingen ter waarde van 2,3 miljard pond, aldus de onderzoekers. Zij stellen dat deze 'zombiewinkels' alleen kunnen blijven bestaan omdat ze profiteren van een zeer lage rente en de hoofdsom van hun leningen niet aflossen.

''We leven in een wereld waarin geen enkele bank of schuldeiser een bedrijf over de rand wil duwen, omdat er dan een reëel verlies wordt geleden.

Het gebeurt pas als er geen enkel alternatief is'', aldus Nick Hood van Company Watch. Hij benadrukte dat niet al de winkeliers zullen omvallen. ''Als het beter gaat, kunnen er weer zaken recht gezet worden. Maar veel van deze bedrijven lopen een groot risico om te falen.''