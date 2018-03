Economen rekenden gemiddeld op een stijging met 10,6 procent. In maart klommen de prijzen met bijna 11 procent.

De prijzen lagen in april 1,7 procent hoger dan in maart. Hier werd gerekend op een toename met 1,2 procent. Uit een nieuwe schatting bleek dat de prijzen in maart op maandbasis met 1,9 procent stegen. Eerder werd voor die maand een stijging met 1,1 procent gemeld. Dat was op dat moment al de sterkste groei in de afgelopen 7 jaar.