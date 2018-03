Advocaat gaat onderzoek bij Vattenfall leiden

Dat meldde een woordvoerder van het concern dinsdag. Løseth was destijds bestuursvoorzitter van Nuon en zou volgens verschillende media miljoenen euro's extra hebben ontvangen toen Nuon werd overgenomen door het Noorse staatsbedrijf, onder meer van zakenbankiers die de deal begeleidden.

Vattenfall meldde zaterdag al, na overleg en goedkeuring van Løseth, het onderzoek te gaan verrichten. Vattenfall sprak in een persverklaring van ''onbevestigde geruchten over een aanvullende vergoeding'' die al eerder circuleerden.

Het bedrijf wil ''voor eens en voor altijd'' duidelijk hebben of daar een kern van waarheid in zit. ''We willen dat iedereen er vertrouwen in heeft dat deze zaak grondig is onderzocht'', aldus topbestuurder Lars Nordström.

Verwelkomen

Het onderzoek wordt ''zo snel als mogelijk'' uitgevoerd, aldus een woordvoerder. Løseth gaf zelf aan een onderzoek te verwelkomen. Hij zei ten tijde van de overname alleen compensatie te hebben gehad in de vorm van salaris, bonus en pensioenbijdragen.

In Zweden is al maanden veel ophef over de Nuon-aankoop van 10 miljard euro. Staatsbedrijf Vattenfall, en daarmee de Zweedse belastingbetaler, maakte over de afgelopen 4 jaar miljarden euro's verlies op de deal.

Daardoor moet het energieconcern nu flink besparen. De komende twee jaar verdwijnen er circa 2500 banen bij Vattenfal, waarvan 400 in Zweden.