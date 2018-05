Renault populairste leaseauto binnen mkb

Dat blijkt uit jaarcijfers over 2012 van LeasePlan Nederland.



De nummer 1 van 2011, de Peugeot 508 SW, is gedaald naar plek 6. De Ford Focus en Peugeot 508 maken de top 3 van 2012 compleet.



In het vierde kwartaal van vorig jaar werd de Renault Mégane Estate wel ingehaald door de Ford Focus TDCI Econetic. LeasePlan verklaart dat doordat de Renault dit jaar niet meer in de 14%-bijtellingscategorie zou vallen.



Renault heeft laten weten dat het aanpassingen heeft gedaan waardoor het lage bijtellingspercentage in 2013 blijft gelden.

