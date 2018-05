Bol.com gaat concurreren met drogisten

Met de categorie ‘Mooi & Gezond’ wil het bedrijf binnen enkele jaren een top vijf-positie in de online en offline markt behalen, zo laat marketingdirecteur Michel Schaeffer woensdag weten aan dagblad Metro.



Volgens Schaeffer is er geen limiet aan producten bij de webwinkel. Volgens hem hoeft de consument dan ook niet meer meerdere winkels af te struinen “om de gewenste deo, babydoekjes en neusspray in te slaan”.



Sinds de overname van Bol.com door Ahold in februari dit jaar is de webwinkel meteen gaan uitbreiden. Zo werden de categorieën Baby en Koken & Tafelen toegevoegd. Vooral de eerste categorie groeide als kool. Schaeffer verwacht een soortgelijke ontwikkeling bij de drogisterijproducten te zien.

Door: NUzakelijk