Hollande wil dat Griekenland in eurozone blijft

Dat heeft de Franse president Franςois Hollande zaterdag in het Elysée in Parijs gezegd na zijn ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaras.

''Griekenland is in de eurozone en Griekenland moet in de eurozone blijven, maar moet nog de geloofwaardigheid tonen van zijn programma en de bereidheid van zijn leiders om de hele weg af te leggen, op een manier die dragelijk is voor de bevolking'', aldus Hollande.

Samaras beloofde op zijn beurt dat ''het Griekenland zal lukken in de eurozone te blijven.'' Samaras liet eerder deze week nog weten dat hij graag twee jaar uitstel wilde om het begrotingstekort terug te dringen.

Beslissing

Hollande zei verder dat Europa snel een beslissing moet nemen over de toekomst van Griekenland, als het verslag van de trojka (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) in oktober gereed is.

Hij wees erop dat de kwestie al 2,5 jaar speelt en benadrukte dat ''er geen tijd te verliezen is''. Het rapport wordt tijdens de Europese top in oktober aangeboden.

Samaras sprak vrijdag al met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. De bondskanselier zei toen ook dat Griekenland binnen de eurozone moet blijven, maar dat Athene wel alles op alles moet zetten om de financiële problemen op te lossen.

Merkel en Hollande hadden van te voren al afgesproken geen besluiten te nemen over Griekenland, zolang het rapport van de trojka niet klaar is.