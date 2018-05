Crowdfunding in de praktijk: First things first

Elke crowdfunding actie begint met het maken van belangrijke keuzes. Hoe ga je kapitaal ophalen, waar doe je dat en hoe maak je duidelijk waarom je dat doet?

Allereerst bepaal je of je kapitaal wilt ophalen in de vorm van een lening of in ruil voor een aandelenpercentage. Beide opties hebben voor- en nadelen. Een lening heeft meestal een vaste doorlooptijd, vast rendement en de investeerder krijgt geen zeggenschap in de onderneming. Je zult de lening uiteraard moeten terugbetalen, maar daarna eindigt de overeenkomst en ben je vrij. Dat kan een voordeel zijn.

Een mogelijk nadeel kan zijn dat een lening altijd terug betaald moet worden, ongeacht de financiële situatie van jouw bedrijf. Daarnaast kan het zijn dat een investeerder die een lening verstrekt minder betrokken is bij je organisatie.

Aandeelhouder

De Startersfabriek heeft gekozen voor equity based crowdfunding via Symbid.nl. Hier gaat het om een investering in ruil voor aandelen, waarbij het geïnvesteerde bedrag niet hoeft worden terugbetaald. In ruil voor deze investering krijgen aandeelhouders dividend uitgekeerd en kunnen de aandelen verkocht worden tegen de dan geldende marktwaarde.

Deze manier van funden gaat verder dan een lening. Investeerders zijn meer betrokken en worden daardoor ambassadeurs voor je organisatie. Voor De Startersfabriek een belangrijke meerwaarde, naast kapitaal.

Propositie

Het plaatsen van een duidelijke en transparante propositie is de volgende belangrijke stap. Zorg dat die jouw concept en verdienmodel goed beschrijft en duidelijk uitlegt hoeveel geld er nodig is, waarvoor het geld gebruikt gaat worden en wanneer de investeerder return on investment krijgt.



Vooral een realistische beschrijving van de terugverdientijd en een duidelijke financiële projectie zijn erg belangrijk voor de geloofwaardigheid van jou als ondernemer en van je aanbod.



Neem de waardebepaling van je bedrijf en van het beoogde rendement zeer serieus en zorg voor juiste en relevante beargumentatie van deze cijfers. Alleen op deze manier kun je mensen overtuigen van het feit dat ze een goede investering doen.

Blijven uitleggen

Crowdfunding is nog niet bij iedereen bekend. Met name vrienden en familie denken vaak dat investeren alleen met grote bedragen kan en voorbehouden is aan investeringsmaatschappijen en grote bedrijven. Neem dus de tijd om heel concreet uit te leggen hoe crowdfunding werkt, wat het inhoudt een aandeel in jouw bedrijf te hebben en wat een investering voor je betekent.



Je kunt je aanbod en doelstellingen extra duidelijk maken met een video. Wij gingen in eerste instantie zonder filmpje van start en merkten dat er grote behoefte was aan visuele uitleg van concept en aanbod.



Tot slot kun je elke investeerder belonen. Bijvoorbeeld door een leuke sample van jouw product te geven. De Startersfabriek geeft iedere investeerder een flesje Knetterzeep (een product van één van de startups van De Startersfabriek) cadeau bij een investering van 100 euro. Hiermee maak je de overeenkomst direct tastbaar en toon je extra waardering voor je nieuwe aandeelhouders.



