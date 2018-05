Twitter dit jaar met Nederlandse advertenties

Dat zegt salesdirecteur van Twitter Stephen McIntyre in een interview met de website Twittermania.

Op dit moment zoekt de microblog drie werknemers voor de Nederlandse markt. Zij moeten gaan werken in Twitters kantoor in Dublin.

McIntyre benadrukt dat het salesteam in Europa nog in de kinderschoenen staat. Eerder dit jaar lanceerde Twitter een 'self service' voor advertenties, waarbij kleine bedrijven zelf eenvoudig advertenties op de site konden inkopen. Wanneer deze dienst in Nederland beschikbaar wordt, is dan ook nog niet bekend.