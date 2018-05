Bouwbedrijven in de problemen

Zes op de tien ondernemingen in de burgerlijke en utiliteitsbouw ondervonden in mei productieproblemen door onvoldoende orders (59 procent). Dat is een recordhoogte.

Zo blijkt uit cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dinsdag heeft gepresenteerd. Het betreft een conjunctuurmeting waaraan meer dan 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden meewerkten.

In april verklaarden nog slechts vier op de tien bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw met stagnatie te kampen. Vergeleken met de situatie toen is de orderportefeuille (goed voor 5,7 maanden werk) gelijk gebleven.

Circa vier op de tien ondernemers verwachten echter een daling van de personeelsomvang en praktisch geen enkel bedrijf denkt de komende tijd personeel aan te zullen nemen.

In de grond-, water en wegenbouw ligt het percentage ondernemingen met stagnatie door te weinig orders op 28 procent. Daar verwacht een op de vijf bedrijven personeel te moeten laten gaan.

Vertrouwen

Brancheorganisatie Bouwend Nederland herkent de problemen: minder opdrachten, lagere omzetten en een krimpend personeelsbestand. ''Wat we nu zien is dat het vertrouwen van ondernemers langzaam afneemt. De bouwsector krijgt de grootste klappen van de economische crisis, en de hoop dat de situatie zich over een paar maanden zal verbeteren zakt steeds verder weg", zegt een woordvoerder.

Sommige bouwbedrijven proberen in het buitenland extra orders te bemachtigen, maar het merendeel van de ondernemingen in de keten werkt kleinschalig en lokaal in de eigen vestigingsplaats.

Bouwend Nederland stelt dat de enige oplossing van de bestaande problemen ligt in het terugwinnen van het vertrouwen, zowel bij de consument als bij de bouwbedrijven zelf. Alleen door te investeren zouden banken en overheden volgens de brancheorganisatie de rem van de economie kunnen halen.