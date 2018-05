'Foute wapenhandel is slecht voor economie'

Komende maand houden de Verenigde Naties in New York een grote conferentie over de mondiale regulering van wapenhandel. In een petitie vragen de investeerders dat alle foute handelspraktijken in een nieuw verdrag worden stopgezet.

Zonder een sterker systeem om de internationale handel in wapens te controleren, kunnen bedrijven die actief zijn in de defensie-industrie namelijk medeplichtig worden gehouden aan mensenrechtenschendingen.

Dat is volgens de ondertekenaars van de petitie slecht voor de reputatie van deze bedrijven en daarmee slecht voor het vertrouwen in de wereldeconomie in het algemeen.

Nederlandse bedrijven

De petitie is ondertekend door in totaal 39 investeerders, die samen goed zijn voor zo'n 3 biljoen dollar.

Daaronder bevinden zich onder meer de Nederlandse bedrijven Aegon, APG, ASN Bank, Cordaid, Delta Lloyd, Florint, ING, Menzis, MN Services, PGGM, Robeco, SNS, Triodos en Sustainalytics.