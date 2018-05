Doe vooral niet alsof je vanuit Nederland werkt

Door André Gussekloo

Geen wonder, zou je zeggen. Nederlandse klanten doen toch liever zaken met een freelancer die in eigen land zit? Hoe kunnen ze een Utrechtse tekstschrijver in Vietnam of een Hollandse programmeur in Brazilië nou vertrouwen?

Die liggen vast de hele dag op het strand, lurkend aan een kokosnoot met rietje. Kiezen ze ervoor om toch te werken, dan zul je net zien dat hun stroom uitvalt of het internet er plat ligt.

Concurrentievoordeel

Opmerkelijk genoeg krijg ik de bovenstaande vraag alleen van collega’s die in Nederland zitten. Huiverig voor de grote stap zien ze allemaal beren op de weg. Ikzelf ook, voordat ik hierheen verhuisde. Waarom zou een klant voor mij kiezen als hij nooit met mij om de tafel kan zitten?

In de praktijk bleek deze angst ongegrond. Ik scoor net zo goed opdrachten als mijn collega’s in Nederland en krijg leuke reacties als ik vertel waar ik woon. Klanten vragen mij hoe het weer hier is, verzuchten hoe graag ze zelf vanaf een warmere plek werken en kloppen graag opnieuw bij me aan.

Freelancen vanuit het buitenland geeft je een Unique Selling Proposition – een bijna oneerlijk voordeel ten opzichte van de thuisblijvers.

Nederlands nummer

Tuurlijk, je kunt je in allerlei bochten wringen om de schijn te wekken dat je nog steeds in Nederland zit. Zo biedt Skype een Nederlands nummer aan, waarmee je overal ter wereld bereikbaar bent. Heb je die barrière eenmaal geslecht, dan zit je met uitdagingen van visuele en auditieve aard.

Op een gezellig terras zitten is er niet bij. Je klant zou zomaar Thaise kreten op de achtergrond kunnen horen. Die oerwoudgeluiden in je achtertuin zijn ook zo moeilijk te verklaren.

En wanneer je ervoor kiest om de webcam aan te zetten, loop je het risico dat je wel heel erg bruin bent of opvallend zomers gekleed gaat.

Niet nodig

Hoe ging dat Nederlandse spreekwoord ook alweer? Al is een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Technisch is het goed mogelijk om je sporen uit te wissen, maar er gebeurt geheid iets waardoor je door de mand valt. Het laatste wat je als freelancer wilt, is onbetrouwbaar overkomen.

Daarnaast vind ik het nergens voor nodig. Je kunt potentiële klanten maar beter meteen vertellen dat je vanuit het buitenland werkt. Zo zullen ze je niet snel vergeten en hebben jullie meteen een leuke ijsbreker.

De enige situatie waarin ik me een camouflage-actie kan voorstellen is wanneer je in loondienst werkt. Denkt je baas dat je thuis in pyjama achter de pc zit, maar in werkelijkheid zit je met je voeten in het Arubaanse zand. Om hem na terugkomst te verrassen: ‘Weet je nog die week dat ik zo productief was?’

André Gussekloo werkt als webtekstschrijver vanaf Gran Canaria. Ook runt hij een site over werken vanuit het buitenland.