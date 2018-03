'Griekse verliezen zijn onafwendbaar'

Zij reageerden daarmee op uitspraken van oud-president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink. Die zei in een interview met het Financieele Dagblad dat Nederland er niet op moet rekenen dat al het aan Griekenland geleende geld terugkomt.

Hoogleraar economie Lans Bovenberg sloot zich bij deze conclusie aan. ''De schuldeisers moeten die realiteit ook zo snel mogelijk erkennen. Dat is in hun eigen belang'', aldus de hoogleraar van de Universiteit van Tilburg.

Schuldverlichting

''Hoe sneller we besluiten tot schuldverlichting, hoe groter de kans dat in ieder geval een deel van het geld nog terugkomt'', aldus Bovenberg. ''Doen we het niet, dan gaat het in Griekenland van kwaad tot erger en krijgen we helemaal niets terug.''

Ook voor econoom Teunis Brosens van ING is het duidelijk dat overheden een deel van hun leningen moet afschrijven. ''Er is een wonderbaarlijke wederopstanding van de Griekse economie nodig om de doelen voor 2020 te halen. Het ziet er niet naar uit dat die er komt.''

Brosens wees erop dat het IMF en de EU er nog altijd op rekenen dat de Griekse schuld in 2020 is verkleind tot 120 procent van het bruto binnenlands product. ''Daarbij gaan ze ervan uit dat alle bezuinigingen de komende 8 jaar worden doorgevoerd en dat de economie desondanks gaat groeien. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken.''

Onvermijdelijk

Schuldverlichting is daarom onvermijdelijk, stelden beide economen. ''De Grieken moeten weer perspectief krijgen'', aldus Bovenberg. ''In ruil daarvoor moeten ze zeggenschap over de modernisering van de Griekse economie uit handen geven.''

Bovenberg verwacht dat politici deze ''win-winsituatie'' dit jaar al inzien. ''De schuldeisers en de Grieken hebben een gedeeld belang. Door Griekenland bij schuldverlichting onder curatele te stellen kan de modernisering van de economie worden afgedwongen. De Grieken krijgen daarnaast met een lagere schuldenberg iets terug voor het uit handen geven van autonomie.''