Groei economie VS neerwaarts bijgesteld

In een eerste schatting werd nog een groei gemeld van 2,5 procent. Economen dachten dat dit groeicijfer bevestigd zou worden.

De verlaagde raming had te maken met de afgenomen bedrijfsvoorraden, iets zwakkere consumentenuitgaven en minder sterk toegenomen bedrijfsinvesteringen in de Verenigde Staten.

In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de grootste economie ter wereld met 1,3 procent. Economen verwachten dat in het vierde kwartaal de groei van de Amerikaanse economie weer kan aantrekken tot meer dan 3 procent. Dat zou de sterkste groei zijn in 18 maanden.

Staatsschuld

Het falen van de supercommissie die op zoek moest naar manieren om de Amerikaanse staatsschuld aan te pakken, kan sterke negatieve gevolgen hebben voor de groei van de Amerikaanse economie. Door de politieke ruzies dreigen tijdelijke stimuleringsmaatregelen het onderspit te delven, zei ING-econoom Teunis Brosens dinsdag tegen het ANP.

Ondanks dat vooruitzicht zorgde het uitblijven van een compromis over de bezuinigingen dinsdag niet voor veel onrust op de financiële markten. Doordat Democraten en Republikeinen hun meningsverschillen niet wisten op te lossen, treden eerder aangekondigde besparingen vanaf 2013 in werking.

''De markten zien dat als goed nieuws'', stelde Brosens. ''Ondanks het niet functioneren van de politiek wordt er vanaf 2013 in ieder geval een flinke stap gezet om de overheidsfinanciën op orde te brengen.''

Uitgaven

Die aangekondigde bezuinigingen raken een breed spectrum aan overheidsuitgaven, waaronder defensie. Voor die uitgaven wordt een plafond ingesteld, waarmee in 10 jaar 1200 miljard dollar moet worden bespaard. ''De Republikeinen willen aan die plafonds morrelen, maar Obama heeft al gezegd dat hij daar zijn veto over zal uitspreken'', aldus Brosens.

De bezuinigingen blijven voorlopig dus overeind. De scherpe tegenstellingen tussen Democraten en Republikeinen maken het voor president Barack Obama tegelijkertijd echter moeilijk om stimulerende maatregelen die dit jaar aflopen te verlengen.

Daardoor dreigen de tijdelijke verlaging van de loonbelasting en de verlenging van werkloosheidsuitkeringen te worden teruggedraaid. ''De Republikeinen zullen dwarsliggen, ook al gaat het om lagere belastingen'', voorspelde Brosens.

Rem

Dat kan een forse rem zetten op de groei van de Amerikaanse economie, verwacht de ING-econoom. ''Een hogere loonbelasting en inperking van de uitkeringen komen de consumenten nu niet goed uit. Dit kan de Amerikaanse economie, die toch al te zwak groeit om de werkloosheid te bestrijden, een duw in de verkeerde richting geven.''

De overheidsfinanciën zullen met hogere belastingen en minder uitkeringen wel verbeteren, maar dat effect is volgens Brosens slechts van korte duur. ''De overheidsfinanciën zijn meer gebaat bij het voorkomen van een recessie.''

Uiteindelijk wordt het economische debat in de VS echter volledig overschaduwd door de presidentsverkiezingen in november 2012. ''Het gaat allang niet meer om wat economisch gezien het beste is. Het gaat erom wie het beste een draai kan geven aan zijn eigen verhaal.''