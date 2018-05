Zweedse app verandert markt cadeaubonnen

De app laat zien wanneer vrienden jarig zijn, waarna de gebruiker een gratis tegoedbon als cadeau kan kiezen en versturen. De cadeaubon wordt beschikbaar voor de ontvanger wanneer hij of zij jarig is. Er verschijnt een streepjescode op het scherm die zij in de betreffende winkel laten scannen voor het tegoed.

Wrapp heeft enkele grote retailers als Björn Borg weten te strikken. Aangezien de deelnemende partijen de cadeaubonnen via de app gratis weggeven, hopen zij dat de ontvanger van de bon meer uitgeeft. De bedenkers gaan er daarnaast van uit dat het virale effect van het delen van cadeaubonnen, leidt tot meer klanten. Wrapp verdient geld door een percentage van het totale aankoopbedrag te krijgen.

De app is bedacht door Andreas Ehn en Hjalmar Winbladh. Beiden hebben al ervaring met startups. Ehn is mede-oprichter van muziekdienst Spotify en Winbladh is de oprichter van mobiele VoIP-dienst Rebtel.

Wrapp is nu nog alleen beschikbaar in Zweden. Onderhandelingen lopen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Ehn en Winbladh willen ook de Amerikaanse markt op. Daar wacht een cadeaubonnenmarkt van honderd miljard dollar.