Australië laat rente ongewijzigd

Het officiële rentetarief blijft onveranderd op 4,75 procent, waar het al bijna een jaar staat.

In een toelichting zei gouverneur Glenn Stevens van de centrale bank dat de belangrijkste vraag bij het bepalen van het monetaire beleid is in welke mate angst voor een mondiale recessie de inflatie op regionaal niveau zal beïnvloeden.

Het huidige renteniveau, in combinatie met de hoge koers van de Australische dollar, hebben een remmend effect op de economie, dat Stevens als 'gepast' beoordeelt.

Onzekerheid

De centrale bankier liet geen twijfel bestaan over zijn zorgen om de mondiale economische groei en de effecten van de wilde bewegingen op de aandelen- en valutamarkten.

"De onzekerheid en volatiliteit verminderen het vertrouwen en kunnen resulteren in een voorzichtiger gedrag van bedrijven en huishoudens in belangrijke economieën. Op dit moment is er weinig bewijs beschikbaar om eventuele effecten te meten van de Europese en Amerikaanse problemen op andere regio's", zei hij.

Economen

Economen verwachtten al dat de rente deze maand niet zou wijzigen, maar rekenen er wel op dat de centrale bank voor het einde van het jaar het renteniveau enkele keren zal verlagen vanwege de afkoelende wereldeconomie.