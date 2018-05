Detailhandelsverkopen eurozone nemen toe

De winkeliers zagen de verkopen in juni met 0,9 procent stijgen in vergelijking met de voorgaande maand. Dat was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van mei, toen er nog 1,3 procent minder werd verkocht dan een maand eerder.

De ontwikkeling was ook beter dan verwacht. Economen hadden een toename met 0,5 procent voorspeld.

De sterkste stijging werd gemeten in Duitsland, waar detailhandelaren de afzet met ruim 6 procent zagen groeien. In België werden 1 procent minder producten aan de man gebracht dan in mei. Cijfers over de Nederlandse detailhandel in juni waren nog niet beschikbaar.

Spanje

De winkelverkopen lagen in de eurozone in juni gemiddeld 0,4 procent lager dan in juni 2010. Die daling was minder sterk dan de afname met 1 procent die gemiddeld werd voorspeld.

Het verschil met het voorgaande jaar was het grootst in Spanje (min 8,3 procent) en Portugal (min 5,9 procent). De Franse detailhandel verkocht 4,6 procent meer dan een jaar eerder.