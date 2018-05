Werkloosheid Oostenrijk lager dan in Nederland

In juni zat 4 procent van de Oostenrijkse beroepsbevolking zonder werk tegen 4,1 procent in Nederland. Dit bleek maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De laatste keer dat de Oostenrijkse werkloosheid lager was dan de Nederlandse was eind vorig jaar. Daarna liep het werkloosheidspercentage in Oostenrijk op van 4,2 naar 4,6 procent, om daarna weer te zakken. In Nederland werd de neerwaartse trend langzaam voortgezet van 4,3 procent in december naar 4,1 procent in juni.

Eurozone

In de eurozone is de werkloosheid meer dan het dubbele. In juni bedroeg het percentage 9,9 procent, evenveel als in mei. In de hele Europese Unie zat 9,4 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

De hoogste werkloosheid werd in juni geregistreerd in Spanje (21 procent). Volgens Eurostat is de werkloosheid het afgelopen jaar het meest toegenomen in Griekenland. De overheid zit hier met grote schuldproblemen.