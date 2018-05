Spanje wil schadevergoeding van Duitsland

Spanje sluit ook niet uit juridische stappen te nemen tegen de autoriteiten in Hamburg. Volgens Rubalcaba was het van begin af aan duidelijk dat de bacterie niet uit Spanje kwam, iets wat de Duitse autoriteiten aanvankelijk beweerden.

''Een bacterie met deze impact is nog niet opgedoken in Spanje'', zei de vicepremier. ''Dat betekent dat de bacterie niet in Spanje aanwezig is en de besmetting dus ook niet afkomstig uit Spanje is.''

De Spaanse tuinders lijden meer dan 200 miljoen euro verlies per week als gevolg van de EHEC-uitbraak. De Nederlandse komkommerkwekers en andere tuinders zijn ook zwaar getroffen.