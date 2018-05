Minder vrouwen blijven thuis voor zorgtaken

In 2001 ging het nog om 755.000 vrouwen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

In 2010 telde Nederland elf miljoen mensen tussen de 15 en de 65 jaar: de potentiële beroepsbevolking. Van hen gaven er 2,8 miljoen aan niet twaalf uur uur of meer per week te willen of kunnen werken. Onder hen waren 1,8 miljoen vrouwen. De meest genoemde reden is het volgen van een opleiding.

Tien jaar geleden was de groep die aangaf niet te willen of kunnen werken, bijna een half miljoen groter. De afname komt vrijwel helemaal voor rekening van vrouwen. Dat hangt volgens het CBS onder meer samen met het gestegen opleidingsniveau van vrouwen.

Beloningsverschil

Naar Europese maatstaven hebben veel vrouwen in Nederland betaald werk. Nederlandse vrouwen zijn ook hoger opgeleid dan gemiddeld in de Europese Unie. Maar het beloningsverschil met mannen is in Nederland groter dan gemiddeld in de EU.

In Nederland werkt 71,5 procent van de vrouwen. Van de 27 lidstaten van de Europese lidstaten is dat percentage alleen in Denemarken nog iets hoger. Maar in landen als Malta en Italië ligt het onder de 50 procent.

Deeltijd

Driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd en dat maakt de Nederlandse vrouw kampioen deeltijdwerker. Op ruime afstand volgt Duitsland waar 45 procent van de werkende vrouw een parttimebaan heeft.

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 81 procent van het brutoloon dat mannen ontvangen. Daarmee is het verschil groter dan het Europese gemiddelde dat op 83 procent ligt.