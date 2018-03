De Jager sluit hulp aan meer landen niet uit

De Jager gaf in Brussel een korte verklaring, vlak voor cruciaal overleg met zijn EU-collega's over een internationaal steunpakket voor Ierland. Hij wilde niet zeggen of Portugal of Spanje als volgende aan de beurt zijn om geholpen te worden.

De minister wees wel op het ''aantal uren'' deze zondagmiddag dat voor beraad is uitgetrokken. Er zal zeker in een bredere context over stabiliteit in de unie worden gesproken, stelde De Jager.

Het beraad concentreert zich op de financiële stabiliteit van Ierland. ''Ik kan niet zeggen of we hier volgende week weer staan om over een ander land te praten.''

