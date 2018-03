Werkgelegenheid bedrijfsleven VS groeit

Het cijfer valt beter uit dan verwacht. Analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een banengroei van 20.000 arbeidsplaatsen in oktober.

In september nam de werkgelegenheid nog met een herziene tweeduizend banen af. In een eerdere raming kromp de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september nog met 39.000 banen.

Ontslagen

Eerder op de dag kwam ook een cijfer naar buiten over het aantal geplande ontslagen bij Amerikaanse bedrijven.

Volgens detacheringsbureau Challenger, Gray & Christmas kondigden Amerikaanse bedrijven in oktober het ontslag aan van bijna 38.000 werknemers. Dat is een stijging van 2,2 procent vergeleken met een maand eerder.

Dienstensector

De groei van de Amerikaanse dienstensector is in oktober versneld. Dit bleek woensdag uit het maandelijkse onderzoek onder Amerikaanse inkoopmanagers van het Institute for Supply Management (ISM).

De ISM-index voor de dienstensector kwam voor oktober uit op 54,3 tegen 53,2 in september. Het cijfer was beter dan de 53,4 waarop analisten geraadpleegd door persbureau Reuters rekenden.

Een stand boven 50 duidt op groei, onder 50 op krimp. Het was de tiende maand op rij dat er sprake was van groei van de dienstensector.

Zoals in elke moderne economie maakt de dienstensector veruit het grootste deel uit van de economie. Daarmee is groei van de sector belangrijk voor de groei van de economie als geheel. Vorige week bleek uit een eerste raming dat de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, in het derde kwartaal met 2 procent is gegroeid.

De ISM-index voor de Amerikaanse productiesector kwam vorige week uit op 56,9. Ook hier was in oktober sprake van een versnelling ten opzichte van de maand september.