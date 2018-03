AFM wil direct toegang tot telefoonlijsten

Dat zei een woordvoerster van de AFM woensdag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De toezichthouder wil er via de telefoonlijsten achter komen of er contact is geweest tussen partijen die voorkennis hadden over een overname of fusie en personen die voor de bekendmaking daarvan in aandelen hebben gehandeld.

Lijsten

''Het gaat dus puur om een uitdraai van de lijsten en niet om telefoontaps'', zei de woordvoerster. ''Op dit moment zijn onze onderzoekers vrijwel altijd te laat als ze een beroep op de telefoonlijsten willen doen, omdat deze lijsten maar tijdelijk beschikbaar zijn.''

De AFM heeft de afgelopen vijf jaar stevig ingezet op het toezicht op marktmisbruik. De toezichthouder heeft in die periode meer dan 250 onderzoeken uitgevoerd naar mogelijk marktmisbruik en meer dan dertig keer aangifte gedaan, blijkt uit het rapport Vijf jaar toezicht op Marktmisbruik.

Volgens de waakhond is de kans op handel met voorwetenschap de afgelopen jaren vooral bij persberichten over fusies en overnames verkleind vanwege de eerdere publicatie van koersgevoelige informatie.