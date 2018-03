Duitse strijd over hogere lonen laait op

IG Metall eiste vrijdag een loonsverhoging van 6 procent voor de werknemers in de Duitse elektro- en metaalindustrie. IG Metall-voorzitter Berthold Huber zei in de zondagskrant Bild am Sonntag dat de werknemers verdienen te profiteren van het economisch herstel, na jaren van loonmatiging.

''Werknemers moeten iets van het herstel meekrijgen. Hogere lonen zijn rechtvaardig en verstandig. Het is goed voor de mensen en de economie'', aldus Huber.

Werkgevers

Maar de Duitse werkgeversorganisatie Gesamtmetall verwerpt de looneisen. President Martin Kannegiesser liet in Bild am Sonntag weten dat ''na de diepste en meest brute crisis in de recente economische geschiedenis het herstel nog steeds op wankele benen staat''.

De voorzitter van de overkoepelende vakbondorganisatie DGB, Michael Sommer, vindt de hogere looneisen ook gerechtvaardigd. ''Nu zijn onze mensen weer aan de beurt'', zei Sommer in de krant Hamburger Abendblatt.

Volgens Sommer hebben de werknemers aan de crisis meebetaald door akkoord te gaan met loonmatigingen en werktijdverkortingen. ''Maar met het herstel houden we ons niet meer in.''

Onderhandelingen

In de Duitse elektro- en staalindustrie werd in maart nog een loonsverhoging afgesproken van 2,7 procent vanaf het voorjaar van 2011. De eerstvolgende loononderhandelingen staan voor begin 2012 gepland. De Duitse elektro- en staalindustrie telt ongeveer 3,6 miljoen werknemers.

De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 2,2 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat was de sterkste groei sinds de Duitse hereniging. Economen vrezen echter dat de groei later dit jaar weer kan afzwakken.