'Sombere vooruitzichten economie VS'

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn echter weinig positief. Dat zei ING-econoom Teunis Brosens vrijdag in reactie op de Amerikaanse groeicijfers.

De econoom vond vooral de groei van de investeringen door het Amerikaanse bedrijfsleven indrukwekkend. ''De investeringen in machines en software waren voor het derde kwartaal achter elkaar heel sterk'', verduidelijkte hij.

''Het is echter de vraag hoe lang dat vol te houden is. Voor een groot deel gaat het om inhaalinvesteringen, nu moet de vraag ook echt gaan aantrekken.''

Starters

De groei van de investeringen werd volgens Brosens ook vertekend door de groeispurt van de nieuwbouw. Die kreeg een duwtje in de rug van een belastingmaatregel die het aantrekkelijker maakte voor starters om een huis te kopen. De periode waarin die maatregel gold, is nu echter voorbij.

Volgens Brosens zullen ook de bestedingen van de overheid in de komende tijd niet meer zo'n positieve invloed hebben als in het voorbije kwartaal. ''Er gaat bezuinigd worden, dat is zeker. Daarbij is het stimuleringspakket van Obama nu over het hoogtepunt heen'', stelde hij.

De econoom beschouwt het afgelopen kwartaal als een overgangsperiode. ''We gaan van de groeiversnelling die we eind 2009, begin 2010 zagen, naar een periode waarin de groei langzamer en hobbeliger zal zijn.''