'Aanpak kinderarbeid leidt tot hoger loon'

FNV presenteert het onderzoek zondag aan de vooravond van een internationale conferentie over kinderarbeid, die maandag in Den Haag begint.

In de hele wereld werken meer dan 200 miljoen kinderen. In het onderzoek is gekeken naar kinderarbeid in onder meer Albanië, India, Cambodja en Tanzania.

Bestrijden

Vakbonden proberen op verschillende manieren kinderarbeid te bestrijden. De onderzoekers keken naar de effecten van de verschillende strategieën en naar het verband tussen kinderarbeid en het gebrek aan fatsoenlijk werk voor volwassenen.

In twee dorpen in het Indiase Andhra Pradesh, waar veel kinderen in de productie van katoenzaden werken, werd kinderarbeid in 2005 afgeschaft door acties van maatschappelijke organisaties. Vier jaar later bleken de lonen voor volwassenen met 150 procent gestegen. In twee vergelijkbare dorpen werken nog steeds evenveel kinderen en stegen de lonen voor volwassenen minder.

Een ander project in India laat zien dat terugdringen van kinderarbeid in de baksteenindustrie ertoe leidde dat meer mensen lid werden van een vakbond. Daardoor waren de bonden in staat hogere lonen af te dwingen.