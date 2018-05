'Laat banken niet opdraaien voor Griekenland'

Het parlement vergadert vrijdag over de Nederlandse bijdrage van 4,7 miljard euro aan leningen voor Griekenland.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vrezen dat de banken de kredietkraan voor bedrijven zullen aandraaien, als ze meer risico moeten nemen vanwege de Griekse economie.

Duitsland

De Duitse banken doen wel mee aan het financiële reddingsplan, maar dat gebeurt op vrijwillige basis. Duitsland draagt 22,4 miljard bij aan het plan.

Het steunpakket is volgens de werkgevers onvermijdelijk. Ze wijzen in de brief echter op het belang van het herstel van de financiële sector. Ze willen niet dat de ruimte voor kredietverlening aan bedrijven wordt gesmoord.

Krediet

De ondernemers maken zich grote zorgen over ''het gemak waarmee sommige partijen de banken een verplichte bijdrage via een bankenbelasting willen opleggen''. Het aandraaien van de kredietkraan zal verder economisch herstel belemmeren. Vooral het midden- en kleinbedrijf, dat het meest is aangewezen op de banken, wordt dan de dupe.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in een reactie dat een opeenstapeling van verplichtingen aan banken niet goed is voor de ontwikkeling van de economie.

VNO-NCW pleit voor een drastische aanscherping van de Europese toezichtregels, die moeten voorkomen dat landen met de euro teveel geld uitgeven.