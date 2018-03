Norsk Hydro koopt deel mijngigant Vale

Vale krijgt van Norsk Hydro 1,1 miljard dollar in cash en zo'n 3,1 miljard dollar aan nieuwe aandelen van het Noorse bedrijf. Ook neemt Norsk Hydro 700 miljoen euro aan schulden van Vale over. Door de overeenkomst krijgt Vale een aandeel van 22 procent in Norsk Hydro. Daarmee wordt Vale de grootste aandeelhouder in het bedrijf na de Noorse regering.

Norsk Hydro verwerft 51 procent in Vale's aluminiumfabriek in Albras, een aandeel van 57 procent in de rafinaderij in Alunorte en een belang van 60 procent in 's werelds op twee na grootste bauxietmijn Paragominas. Volgens Norsk Hydro is het bedrijf hiermee de komende honderd jaar verzekerd van de grondstoffen voor de productie van aluminium.