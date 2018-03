TV-kijker koning dankzij Apple en Google

Door Idealize, online platform over innovatie

In de VS mag het internet dan wel geïntroduceerd zijn, het land komt niet voor in de top 10 van naties met de hoogste internetdekking. Vooral in dun bevolkte gebieden kunnen veel Amerikanen een breedbandverbinding wel vergeten, omdat de kabelmaatschappijen zeggen dat de aanleg van zo’n netwerk een onrendabele investering is.

Gek is het daarom niet dat er al jaren een discussie in de politiek suddert over de opzet van een nationaal beleid rondom de uitrol van breedbandinternet.

VS: niet bepaald hét domein voor digitale tv

Dus: digitale televisie of internet-tv is geen vanzelfsprekendheid in de VS, tenzij je in de ‘big cities’ woont. Maar ook daar is de bandbreedte verre van ideaal: de bestaande infrastructuur kan in veel buurten maar moeizaam digitale televisie in HD-kwaliteit leveren.

Heerlijk nieuws was het dan ook dat Google in februari aangaf dat het op enkele plekken in Amerika supersnel internet wil aanleggen. Verschillende Amerikaanse dorpen en steden dingen sindsdien naar de hand van de internetgigant: van het organiseren van Google Fiber-feestjes tot het omdopen van plaatsnamen. Zo heet Topeka tegenwoordig Google, Kansas.

Prijs

Maar pas echt leuk werd het vorige week, toen bekend werd dat Google zelf televisie wil gaan aanbieden. Met een internetaansluiting uiteraard, plus het voornemen om te concurreren op basis van prijs. A: het is leuk omdat het de zoveelste clash betekent tussen Google en Apple.

Het bedrijf van Steve Jobs heeft immers eind vorig jaar al aangegeven plannen te smeden om tv te gaan aanbieden. B: de in de VS almachtige kabelmaatschappijen kunnen zich minder arrogant naar de consument opstellen. Want zij bieden internet aan, maar Google mogelijk straks ook (op grote schaal). En zij bieden tv aan, maar Google en Apple eveneens. Mogelijk voor een betere prijs, en inclusief internet.

Tv-producties teveel in handen van kabelaars?

Te optimistisch? Google en Apple moeten waarschijnlijk nog veel aan hun aanbod sleutelen, eer ze er mee de op markt komen. Laat staan, in Google’s geval, om de internetinfrastructuur in de VS aan te passen. En dan hebben we het nog niet over de uitbreidende macht van Comcast, Amerika’s op één na grootste kabelmaatschappij.

“Ik denk dat het te optimistisch is om te denken dat Google, Apple en hun mediapartners de macht van de kabelaars kunnen breken”, laat Mark van den Berg, systeem ingenieur bij AOL Advertising in Baltimore, ons balend weten.

“Comcast heeft NBC, één van de vier grootste televisiemaatschappijen, opgekocht. Vanaf het moment dat Apple of Google een levensvatbaar tv-product aan consumenten kan aanbieden, kunnen de kabelmaatschappijen een significant deel van de tv-productiesector in handen hebben.”

Verdienmodel

Verder ziet Van den Berg problemen met het vermoedelijke verdienmodel van Google en Apple: “De prijs van video-advertenties is de afgelopen twee jaar gedaald van een CPM van 30, naar een CPM van 15 dollar. Dat maakt internet-tv moeilijker rendabel te maken.”

Potentie door partners en extra applicaties

Toch lijken Google en Apple een beloftevol aandeel op de tv-markt te kunnen verwerven. Ten eerste zijn Google en Apple niet bepaald eenzame strijders tegen de gevestigde tv-orde in de VS: Google zou voor de lancering van haar tv-aanbod samenwerken met Intel, Logitech en Sony, terwijl Apple op partnerships kan bouwen met machtige tv-contentcreators als CBS en Disney.

Daarnaast kunnen de twee internetgiganten met hun bestaande services het televisie-aanbod verrijken: Google kan niet alleen videodienst YouTube en browser Chrome OS toevoegen, maar ook open platform Android beschikbaar stellen, met het doel om individuele ontwikkelaars honderden applicaties te laten maken voor Google TV.

Apple kan op zijn beurt zijn voordeel doen met iTunes, dat al een tijd videocontent aanbiedt. Verder is het interessant om een Apple-settopbox synchroniseerbaar te maken met de iPod, iPhone en Apple’s multimedia-tablet, de iPad. Gene Munster, analist bij Piper Jaffrays, verwacht dat zo’n soort Apple TV in 2011 zijn intrede maakt.

Grotere schaal

Maar misschien nog wel het meest belangrijke: Google en Apple kunnen pay-per-view televisie op veel grotere schaal mogelijk maken dan nu het geval is. Daarmee zijn consumenten niet afhankelijk meer van de grote tv-pakketten van kabelmaatschappijen, wat aanbod bevat waar je als gebruiker eigenlijk helemaal niet voor wil betalen.

Of, zoals ze op TechCrunch zeggen: “We, as consumers, need a living room arms race between Apple and Google to kick the cable companies’ shitty television user experience to the curb.”