Manpower somber over arbeidsmarkt

De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn voor het komende kwartaal somberder dan in voorgaande periodes. Het werkgelegenheidscijfer dat Manpower, een van 's werelds grootste uitzenders, elk kwartaal meet, komt voor het eerst negatief uit sinds met de meting in Nederland werd begonnen in 2003.

Snijden

Het aantal werkgevers dat in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht te snijden in het aantal banen, is namelijk groter (6 procent) dan het aantal dat verwacht uit te breiden (3 procent). Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling onder 750 Nederlandse werkgevers door Manpower.

Ten opzichte van andere landen bleef Nederland tot nu toe zwaar ingrijpen in de werkgelegenheid bespaard. Elders liep het aantal ontslagen al veel eerder op. Nederland heeft een relatief grote dienstensector die later wordt getroffen door economische invloeden dan bijvoorbeeld de industrie of de productie.

Laten gaan

''Bedrijven hadden veel moeite gedaan om mensen te krijgen, dus die laat je niet zomaar weer los. Sommige bedrijven kunnen nu niet meer anders dan personeel laten gaan'', aldus een woordvoerder van Manpower. Bovendien hielp de deeltijdww-regeling van de overheid de ontslagen tot nu toe te beperken.

Met name in de productie denken veel meer werkgevers mensen te moeten ontslaan dan nieuw personeel aan te nemen. De woordvoerder noemt de dip op de Nederlandse arbeidsmarkt wel kortstondig. Hij verwacht in het tweede en derde kwartaal van volgend jaar weer wat herstel. Dan zal volgens hem ook de productiesector weer betere cijfers laten zien.

Vervoer

Hij baseert zich daarbij onder meer op het feit dat de logistiek en de transportsector in de lift zitten. Als er meer producten worden vervoerd, duidt dat erop dat er meer vraag naar producten is. Bedrijven moeten daarom hun productie weer snel kunnen opkrikken.

''Ze zullen allereerst de productiviteit weer omhoogschroeven met de bestaande werknemers. Daarna worden wellicht weer nieuwe krachten aangenomen'', aldus de zegsman.

Peiling

Het voorspellende onderzoek van Manpower in Nederland is onderdeel van een grotere peiling in 35 landen. Manpower peilt al bijna vijftig jaar het wereldwijde sentiment onder werkgevers. Daarbij vraagt het bedrijf de werkgevers welke veranderingen ze zien in de werkgelegenheid voor hun eigen vestiging in het komende kwartaal ten opzichte van het lopende kwartaal.