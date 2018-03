'Minder toiletbezoek voor succesvol bedrijf'

Bedrijfseconoom Carol Velthuis deed onderzoek naar ruim 500 bedrijven over de periode 2003-2008 en signaleerde vijftien zomerspelers. Na het bestuderen van deze succesvolle bedrijven schreef ze het boek Zomerspelers over de lessen die voor elk bedrijf toepasbaar zijn.

“Een van de belangrijkste lessen is dat bedrijven een missie hebben die gericht is op de klant. Zoals eBay, Amazon en Google die zich enkel ten doel stelden de beste gebruikerservaring te bieden", aldus Velthuis.

Google

"Google behaalde in 1999 twee ton omzet, terwijl dat vijf jaar later 3 miljard was. Die enorme groei heeft het bedrijf te danken aan hun missie om de klant goed te bedienen, dan volgt het succes vanzelf."

Een andere belangrijk aspect is kennis. “Voorsprong begint bij kennis. Je moet beter dan je concurrenten de klant en het product snappen.”

Toiletbezoek

Ook moet een bedrijf zowel op kwaliteit als kosten letten. Velthuis omschrijft in haar boek dat in de bedrijfskantine van Cisco besparingstips hangen, zoals ‘breng het toiletbezoek terug van drie tot twee keer’.

“In dat bedrijf is het wel heel extreem. Toch zou Cisco het nu veel moeilijker hebben als ze niet zo scherp op de kosten waren. Ze hebben veel concurrentie, zo ook van het Chinese Huawei, een lentespeler. Chinese partijen hebben lage kosten, terwijl de kwaliteit steeds beter wordt.”

Groenink

ABN Amro komt ook nog aan bod, maar dan als voorbeeld van hoe het niet moet.

“Ik las deze zomer De Prooi en het viel me op dat alles wat Rijkman Groenink introduceerde precies tegengesteld is van hoe het moet. Zo werd de klant niet langer op nummer één gezet, maar de aandeelhouder. Deze focus leidde tot kortetermijnbeleid, in plaats van te kijken naar de lange termijn.”

‘Zomerspelers’ van Carol Velthuis is verschenen bij uitgeverij Business Contact

