In de folder leek het zo mooi

Uit een onderzoek met 44.000 auto’s van Travelcard Nederland en het vakblad Automotive blijkt dat een afwijking van tien procent geen uitzondering is. Bovendien worden er tussen de verschillende merken ook opmerkelijke verschillen geconstateerd.

De fabriekscijfers worden bepaald aan de hand van een door de EU opgelegde testcyclus. Daarbij staat de auto netjes op een rollenbank in een laboratorium en wordt een rit van elf kilometer gesimuleerd. Bij de afstelling van de rollenbank wordt wel rekening gehouden met zaken als luchtweerstand.

Testcyclus

Verder bestaat de testcyclus uit een vaste nagebootste stadsrit en een buitenwegdeel, waarbij maar heel even de 120 km/h wordt aangetikt. Verder ontbreekt in de test een lang stuk op constante snelheid.

Bij deze zogeheten NEDC2000-meting komen dus vooral stadsautootjes en hybrides goed uit de bus. Die doen het namelijk juist bij lagere snelheden en in stadsverkeer verhoudingsgewijs goed, terwijl ze op hoge constante snelheden juist een relatief ongunstig verbruik laten zien.

Benzineauto’s consumeren volgens het onderzoek over het algemeen twaalf procent méér dan de fabrieksopgave. Bij diesels is de afwijking met tien procent iets minder. Wanneer we naar de cijfers per merk gaan kijken, zien we dat Chrysler er positief uitspringt, want dit merk komt het dichtst bij de fabrieksopgave in de buurt. Bij de benzinemodellen is de afwijking slechts 1,2 procent en de diesels verbruiken twee procent meer dan de folder belooft.

Slechte score hybrides

Hybride-auto’s scoren slecht in het onderzoek. Het praktijkverbruik van de Toyota Prius is maar liefst 24,5 procent meer dan de fabrieksopgave. Bij de Honda Civic Hybrid is dat 23,2 procent.

Dat heeft ermee te maken dat de hybridetechniek voornamelijk in file- en stadsverkeer tot zijn recht komt. Bij lange stukken op de snelweg hebben de hybrides nauwelijks voordeel van hun groene techniek. Bovendien verlangt het een fluwelen voet om het concept optimaal te benutten.

Tanken

Een gemiddelde leaserijder tankt 2.200 liter per jaar. Als er een kwart meer moet worden getankt dan wordt opgegeven door de fabrikant, is dat zo maar 550 liter extra – dat kost een werkgever een paar honderd euro per jaar.

Overigens tekent Travelcard aan dat de hybrides ondanks hun slechte prestaties in het onderzoek altijd nog een veel lager absoluut verbruik laten noteren dan conventionele auto’s. Zo scoort de Prius 28,2 procent beter dan gemiddeld en de Civic Hybrid 21,6 procent.

De grote afwijking die de Civic Hybrid ten opzichte van de fabriekscijfers laat zien, sleept de algemene score van Honda mee in zijn val. Behalve dit type worden er namelijk maar weinig andere modellen van dit merk geleased. Dat verklaart de met afstand laagste plek in de merkenlijst. Ook Toyota komt er door de vele Priussen in het algemene klassement maar bekaaid vanaf.

Harder doorrijden

Brandstofkosten maken 25 tot 35 procent van de totale autokosten uit. De aanvankelijke vreugde over de komst van de hybride-auto’s is daar dus alweer aardig geluwd. De woordvoerder van Toyota zet de cijfers echter graag in perspectief: “De Prius heeft een laag verbruik van 4,3 liter per 100 km. Wanneer er een afwijking is, is die procentueel veel groter dan bij een auto met een hoger verbruik.”

Verder kan uit de cijfers worden geconcludeerd dat de Efficient Dynamics-techniek van BMW zijn vruchten afwerpt. Vaak lijkt het erop dat de opgegeven verbruikscijfers veel te gunstig zijn, maar in de merkenlijst van Travelcard komt het Beierse merk er met een afwijking van veertien procent gemiddeld vanaf.

Merk afwijking benzine Merk afwijking diesel

Chrysler -1,2% Chrysler -2,0%

Lexus -3,3% Mitsubishi -4,0%

Volvo -4,5% Opel -6,2%

Saab -7,5% Lexus -6,3%

Mitsubishi -8,1% Volkswagen -6,4%

Mazda -8,6% Hyundai -7,8%

Chevrolet -9,3% Renault -7,8%

Volkswagen -9,8% Volvo -7,8%

Opel -10,0% Mercedes -9,6%

Nissan -10,2% Nissan -10,2%

Audi -10,8% Citroën -10,5%

Peugeot -11,0% Toyota -10,8%

Alfa Romeo -11,0% Audi -11,4%

Hyundai -11,0% Chevrole -11,7%

Citroën -11,0% Alfa Romeo -11,9%

Suzuki -11,9% Skoda -12,6%

Renault -12,3% BMW -12,7%

Ford -13,0% Mazda -12,9%

Mini -13,4% Peugeot -13,0%

Mercedes -13,8% Ford -13,6%

BMW -14,0% Seat -16,4%

Seat -15,0%

Toyota -15,5%

Skoda -16,2%

Kia -16,6%

Fiat -17,5%

Honda -21,9%

Totaal -12,0% Totaal -10,0%