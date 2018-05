GM en eBay testen autosite

De nieuwe website gm.ebay.com markeert het einde van de traditionele manier van auto's verkopen in de Verenigde Staten en is een van de maatregelen die het vertrouwen van de consument in GM weer moet herstellen.

Meer dan 225 autodealers van het concern participeren in het project, dat loopt van 11 augustus tot 8 september. De site laat consumenten prijzen en modellen online vergelijken, onderhandelingen voeren en een financiering regelen. De staat Californië is het zwaarst geraakt door de economische crisis in de VS, vooral door de ingestorte huizenmarkt.