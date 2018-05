Consumentenuitgaven VS gestegen

Het cijfer is iets beter dan de toename van 0,3 procent waarop analisten in doorsnee rekenden. In mei namen de bestedingen volgens een herzien cijfer met 0,1 procent toe. Eerder was hier een stijging van 0,3 procent gemeld. De consumentenuitgaven zijn goed voor twee derde van de Amerikaanse economie.

De persoonlijke inkomens daalden in juni met een sterker dan verwachte 1,3 procent, de sterkste afname in ruim vier jaar. Hier werd door analisten gerekend op een daling met 1 procent. In mei gingen de persoonlijke inkomens van Amerikaanse burgers nog met een herziene 1,3 procent omhoog.