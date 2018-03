Ferrari onthult 599 GTB Fiorano

De naam geeft het al een beetje aan, het HGTE-pakket is erop gericht de 599 GTB Fiorano een scherper weggedrag mee te geven. Het pakket bestaat uit wijzijgingen aan het chassis, nieuwe software voor de versnellingsbak en wat cosmetische aanpassingen.

De 599 GTB HGTE ligt 10 millimeter dichterbij het asfalt. Verder zijn de dempers voor 17 procent harder afgesteld; achter is dit 15 procent. De anti-rollbar is 1,5 millimeter dikker en de transmissie schakelt nu in 85 milliseconden van verzet, 15 milliseconden sneller dan in de gewone 599. De matzilveren wielen schaven 5 kilogram van het gewicht af.

Uitstoot

Vermogenstechnisch gezien verandert er niets, maar dat was ook niet echt nodig bij een V12 met 620 pk onder de kap. Wel fijn in deze tijden is dat bij de modeljaarwijziging de CO2-uitstoot van de 599 GTB Fiorano flink daalt.

Voorheen kwam verliet elke kilometer 490 gram CO2 de uitlaat, nu is dat 415 gram. Nog steeds geen waarde om de regenwouden mee te redden, maar wel een grote stap.

Ferrari geeft aan dat het Handling Pack de 599 GTB 0,6 seconden sneller maakt op het Fiorano testcircuit. Het pakket is niet goedkoop, maar een dergelijke waarde is ongetwijfeld genoeg om de meeste klanten deze optie te laten aanvinken op het orderformulier.