Vraag naar tijdelijk personeel blijft dalen

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie ABU, waarbij ongeveer 80 procent van de Nederlandse uitzenders is aangesloten. Aangezien de periode in 2009 twee werkbare dagen meer had dan in dezelfde periode vorig jaar, is een flinke correctie toegepast, aldus ABU. Het aantal gewerkte uren in de weken 13 tot en met 16 daalde met 25 procent, de omzet met 23 procent.

De vraag in de technische en industriƫle sectoren daalde het sterkst; zowel de omzet als het aantal gewerkte uren nam met ongeveer 35 procent af. De daling is het zwakst in de administratieve sector. Het aantal uren daalde daarin met 18 procent en de omzet ging met 15 procent achteruit.

De uitzendbranche wordt gezien als een barometer voor economische schommelingen.