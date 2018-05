Overheid start campagne tegen cybercrime

Bedrijven en consumenten worden in de nieuwe Postbus 51-campagne gewezen op de gevaren van cybercrime, meldt Govcert in zijn jaaroverzicht 2008, dat afgelopen week werd gepubliceerd (PDF-bestand).

Govcert zit in de werkgroep van het ministerie van Justitie die de nieuwe publiekscampagne rond cybercrime voorbereid. "De kennis die is opgedaan met de dienst Waarschuwingsdienst.nl is daarbij van groot belang. Deze dienst richt zich immers ook op de computergebruiker thuis. De Postbus 51-campagne wordt gelanceerd in juli 2009", schrijft Govcert in zijn jaarverslag.

156 incidenten

Actie

Vorig jaar kwam Govcert bij 156 cybercrime-incidenten in actie: een stijging van 19 procent ten opzichte van 2007. Govcert deed ook 102 waarschuwingen uitgaan voor onder meer dreigend gevaar door computerwormen, virussen en beveiligingslekken.

De dienst waarschuwingsdienst.nl van Govcert telt inmiddels 65 duizend leden.

