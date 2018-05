'Twintig procent bedrijven gebruikt webmail in 2012'

Consumenten gebruiken al langer webmail voor hun e-mail. Dat zijn soms diensten van de eigen provider, maar vaak juist niet. Daarmee zijn de gebruikers flexibeler met het veranderen van isp. Bedrijven verkennen nu voorzichtig de voordelen van mail via de methode van 'software as a service' (SaaS). Vermindering van de eigen ict-kosten, bijvoorbeeld voor beheer, is daarbij een voorname drijfveer.

Impact

Onderzoeksbureau Gartner stelt dat 20 procent van de zakelijke mailgebruikers eind 2012 hun berichten via een SaaS-oplossing verstuurt. Dat was in 2007 nog een schamele 1 procent. 'SaaS-mail' is volgens Gartner aantrekkelijk voor veel bedrijven. Dit heeft een directe - en flinke - impact op leveranciers van mailsoftware en gerelateerde producten. Hun potentiële markt krimpt volgens deze voorspelling namelijk met eenvijfde.

Dit betreft niet alleen leveranciers van mailservers, maar ook ict-bedrijven die mail-gerelateerde zaken leveren als backup, spam- en virusfiltering, beheersoftware, mobiele mailtoegang en encryptie. De SaaS-aanbieders verzorgen die functies dan zelf voor hun klanten, die daardoor weer minder beheerwerk hebben.

Prooi

Leveranciers van dergelijke producten kunnen dus wel overnameprooi zijn voor SaaS-aanbieders. Die hebben nu vaak nog gaten in hun productaanbod. Analist Matt Cain van Gartner verwijst naar de overname in 2007 van e-mailbeveiliger Postini door Google, die van netwerkbeveiliger IronPort door Cisco in datzelfde jaar, en Microsofts aankoop van online-mailbeveiliger Frontbridge in 2005.

Tussen nu en 2012 groeit de behoefte aan meer tools voor 'SaaS-mail'. Cain noemt beheer- en migratiesoftware, voor zowel lokale mail als de SaaS-uitvoering. Die twee komen namelijk ook samen in - al dan niet tussentijdse - combinaties. Dergelijke hybride oplossingen hebben weer eigen beheermogelijkheden nodig.

Verliezen

Het daadwerkelijke verlies kan nog forser zijn, stelt Gartner-analist Cain. "De verloren kansen voor de traditionele aanbieders van e-mailproducten kunnen groter zijn dan die 20 procent doordat de 'early adopters' van e-mail via SaaS juist de kleine en middelgrote bedrijven zijn. Het mkb vertegenwoordigt 40 procent van de markt gemeten naar het aantal ondernemingen die potentiële klanten zijn."

Aan de andere kant is het mkb weer minder genegen eigen mailsoftware aan te schaffen en te draaien, relativeert Cain. Grotere ondernemingen vertegenwoordigen dus een afzetmarkt met hogere verkoopkansen. Toch kijken die bedrijven ook naar SaaS, maar Gartner acht de kansen voor breed gebruik daar kleiner. Het onderzoeksbureau zet deze voorspellingen voor de mailmarkt uiteen in het rapport 'E-Mail SaaS Threatens Third-Party Vendors'.