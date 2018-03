Extra controles op illegale winkelarbeid

Hardleerse ondernemers krijgen de een boete van 8.000 euro per illegale werknemer. Als de winkelier daarna nog een keer over de schreef gaat loopt de boete op tot maximaal 12.000 euro. De Arbeidsinspectie verwacht van werkgevers dat zij controleren of werknemers een geldig identiteitsbewijs hebben.

Onderbetaling

Onderbetaling wordt bestraft met een extra boete van maximaal 6.700 euro per werknemer (legaal of illegaal), afhankelijk van de mate van onderbetaling en duur hiervan.

Landelijk stond de detailhandel in 2007 en 2008 in de 'top-5' van branches waarin de Arbeidsinspectie de meeste overtredingen constateerde. In Amsterdam bezoekt de Arbeidsinspectie winkeliers in de wijken Meer en Vaart. In Den Haag gaat het om het centrum, Zeeheldenkwartier, Valkenbosch en Regentessekwartier. In Rotterdam zijn de controles in het Oude Noorden, het Oude Westen en Hillesluis.

Regels

Allochtone middenstanders relatief veel gebruik van illegale vreemdelingen, deels vanwege onbekendheid met de wetgeving, aldus een woordvoerster van de Arbeidsinspectie. Daarom maken de inspecteurs voor de controles een ronde om winkeliers te informeren over de regels.

Illegale arbeid zorgt volgens de inspectie onder andere voor oneerlijke concurrentie. Legale werknemers kunnen hierdoor uit de markt worden gedrukt en werkloos raken.