Zieke werknemer beurt ook in weekend

In de huidige situatie kan het voorkomen dat een werknemer die in het weekend werkt en op die dagen ziek is, in zijn eerste ziekteweek minder ziekengeld ontvangt dan een werknemer die enkel doordeweeks hetzelfde aantal dagen werkt.

Zo krijgt een werknemer die van dinsdag tot en met vrijdag werkt, ziek wordt en de eerste twee dagen gedeeltelijk zelf moet betalen, over donderdag en vrijdag ziekengeld. Dezelfde werknemer die van donderdag tot en met zondag werkt, krijgt helemaal geen ziekengeld, omdat hij de eerste twee dagen zelf moet betalen en in weekend geen recht heeft op ziekengeld. In de nieuwe situatie krijgt hij in de eerste ziekteweek over zaterdag en zondag ziekengeld uitgekeerd.

Maximaal

Overigens blijft de regel van kracht dat maximaal 5 dagen per week ziekengeld wordt uitgekeerd. Ook de regels rond de wachtdagen veranderen niet.

Werkgevers zullen weinig merken van de wetswijziging. Bij ziekteaangifte vraagt het UWV WERKbedrijf alleen of uw werknemer op zaterdag en/of zondag had moeten werken. Werkgevers die gebruikmaken van eigen software voor ziekteregistratie moeten deze op dit punt aanpassen.