Meerderheid wereldbevolking belt mobiel

Van de 60 procent die een mobiele telefoon heeft, zit tweederde in de ontwikkelingslanden. Mobiele telefonie is daar meer doorgedrongen dan regulier internet-gebruik. Dit blijkt uit onderzoek (pdf) van de Verenigde Naties, uitgevoerd door de International Telecommunications Union (ITU). Die organisatie heeft een rapport gepubliceerd waaruit al is gebleken dat Nederland op de vierde plaats staat wat ict-ontwikkelingsgraad betreft.

Afrika

Zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen hebben een flinke groei doorgemaakt. Gemiddeld bedraagt die 30 procent. De grootste toename van mobiele telefonie is gemeten in Afrika. Daar heeft nu 28 procent van de bevolking een mobiele telefoon.

Overigens is de meting door ITU gedaan op basis van abonnementen voor mobiel bellen. Wereldwijd zijn er nu 4,1 miljard mobiele abonnees. In 2002 was dat vier keer zo laag. Toen gebruikte nog geen 15 procent van de wereldbevolking een mobieltje.

Vaste telefonie groeit echter ook nog, zij het veel langzamer. In 2002 waren er volgens de ITU 1 miljard vaste aansluitingen. Nu zijn dat er 1,27 miljard. De verhouding tussen vaste en mobiele toestellen is daarmee minstens 1 op 3.