Europese heffing tegen Amerikaanse biodiesel

De maatregel, die woensdag is bekendgemaakt, is bedoeld om dumping van goedkope brandstof op de Europese markt tegen te gaan. Voorlopig gaat het om een tijdelijke importheffing voor zes maanden.

Amerikaanse bedrijven importeren goedkope biodiesel uit bijvoorbeeld Brazilië. Ze voegen er vervolgens minder dan 5 procent in Amerika geproduceerde diesel aan toe. Dat is voldoende om in aanmerking te komen voor een Amerikaanse subsidie. De biodiesel wordt vervolgens naar Europa geëxporteerd.

Doordat de Europese markt wordt overspoeld met goedkope biodiesel uit de VS is het lastig in Nederland, of elders in de EU, biodiesel te produceren.