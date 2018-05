Vraag naar huurwoningen stijgt 20 procent

Tegelijkertijd is het aanbod op de huurmarkt met 23 procent gegroeid.

De gemiddelde woning kost inmiddels 782 euro per maand, aldus de particuliere verhuurder.

Amsterdam

Huurwoningen in de prijsklasse onder 800 euro, kosten gemiddeld 506 euro per maand. Voor huizen die in het duurdere segment vallen, boven de 800 euro, betaalt de huurder gemiddeld 1210 euro.

De duurste huurwoningen zijn te vinden in Amsterdam, met een prijs van 1277 euro per maand. In Zwolle zijn huurders het goedkoopst uit, daar kost een woning gemiddeld 487 euro.