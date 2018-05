Rochdale bewijst noodzaak scherper toezicht

Door Grimbert Rost van Tonningen | PlusPost

De zondag op staande voet ontslagen directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale blijkt een jachthaven aan het Nieuwe Meer in Amsterdam te hebben gekocht voor 3,95 miljoen euro. Interim-bestuurder Gerard Erents zegt in het Financieele Dagblad dat er ‘weinig logica' zit in de aankoop uit 2005 en laat de transactie onderzoeken.

Er is nog een tweede eigenaar, een bedrijf dat volgens de interim-manager een grote afnemer was van de vermoorde ‘bankier van de onderwereld' Willem Endstra en dan denk je al snel - ook - aan zwart geld. Hoe kan zoiets gebeuren, er zijn toch toezichthouders, er is een boekhouder, er is toch een accountant? Allemaal waar, maar fraude gedijt mede doordat allerlei belanghebbenden niet of slecht met elkaar communiceren.

Slapende reuzen

Voor een goed begrip: corporaties zijn slapende reuzen met naar schatting 200 miljard euro belegd vermogen. In feite is deze gigantische hoeveelheid geld, een derde van wat wij allen in een jaar verdienen, grotendeels onttrokken aan het oog van de politiek, want deze organisaties zijn op afstand geplaatst met een eigen onafhankelijk bestuur. De financiële wereld heeft er geen oog voor, want corporaties opereren niet op een van de financiële markten, behalve die van onroerend goed en die is altijd al vrij ondoorzichtig geweest.

Bovendien is het in Nederland zo dat commissarissen de facto alleen via de directie informatie opvragen, de boekhouder rapporteert direct aan een directeur en de accountant vraagt vaak aan diezelfde directeur of de transactie wel procedureel in orde is. Soms duurt het dan erg lang voordat alle relevante informatie bijeenkomt en dan is het vaak te laat.

Verlekkerd

De toezichthouders hebben hun zetels ter beschikking gesteld. Op basis van voorgaande informatie is niet na te gaan of zij, als zovele van hen, hebben zitten slapen, of dat zij er niets aan konden doen. Maar er zijn een paar zaken die in ieder geval beter geregeld moeten worden. De politiek keek verlekkerd naar het gigantisch bezit van de corporaties. Oud-minister Vogelaar wilde uit die bron graag wat geld aftappen voor haar prachtwijken, want zelf kreeg ze van minister Bos niets mee voor dat ambitieuze project.

Hoewel geen bewonderaar van deze vrouwelijke brekebeen, kan ik mij voorstellen dat de nood hoog was. In de goeie jaren die achter ons liggen werden er nooit meer dan 70.000 tot 80.000 woningen per jaar gebouwd, terwijl er jaarlijks 100.000 nodig zijn om de woningnood te lenigen. En dan nog in allerlei variëteiten. Er verrezen vooral appartementen, die te weinig aansloten bij de vraag van starters en ouderen, maar ook van gezinnen met kinderen.

Bouw

Sinds de recessie uitbrak, een paar maanden geleden, ligt de bouw steeds meer stil. Particulieren laten het afweten en het meeste geld en kennis om de sociale woningbouw op te vijzelen bevindt zich bij de corporaties. Dat brengt de directies in een ongekende machtspositie en dan is ons inkomensbeleid een reëel gevaar. Een beetje directeur van een woningcorporatie zit op een vermogen van 2 miljard, met een inkomen dat - Balkenendenorm of niet - schraal afsteekt bij de financiële potentie die hij vertegenwoordigt.

Het wordt dan voor minder bonafide partijen wel erg verleidelijk zo'n directeur te fêteren, als er maar een grote opdracht uitrolt. Zo ontstaat een grijs circuit van avondjes uit et cetera.

Ik zeg niet dat de directeur van Rochdale dat heeft gedaan, maar het is wel de kat op het spek binden. Dat kan ook hier gebeurd zijn, want de als ‘Zonnekoning' omschreven Möllenkamp heeft zichzelf volgens het onderzoek van Deloitte onder meer verrijkt met bonussen, salarisverhogingen, extra pensioenvoorzieningen en een Maserati met chauffeur. Overigens heeft hij inmiddels beroep aangetekend tegen zijn ontslag.

Fraude

Iemand die een paar ton verdient en over miljarden gaat zal snel in de verleiding worden gebracht fraude te plegen. Het begint meestal met een etentje met de foute mensen, maar waar eindigt het? Als we dat willen voorkomen moet het inkomen van zulke functionarissen in ieder geval zo groot zijn dat we dat risico minimaliseren. En verder... snel invoeren van een one tier board (directie en commissarissen in één college) in plaats van de nu nog gebruikelijke two tier (directie en commissarissen gescheiden).

Als de commissarissen en directie in hetzelfde college zitten, zoals in het grootste deel van de westerse wereld, zijn er meer ogen die dwingen. Commissarissen worden geactiveerd. Dat is pure winst, ze bemoeien zich dan alleen niet met de uitvoering van beleid, maar zijn wel op alle belangrijke vergaderingen aanwezig. Toezicht verbetert omdat ze meer tijd aan hun job spenderen, ook in commissies als strategie, financiën en renumeratie (beloningen).

Dat maakt de kans op fraude een stuk kleiner, bovendien mag dan iedere directeur - uitvoerend of niet - rechtstreeks de boekhouder bellen en dat kan nooit kwaad. Bij twijfel kan dan ook altijd de accountant op onderzoek uitgaan. Dat kan een hoop ellende schelen.